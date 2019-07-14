В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом

Партия "Слуга народа" пока отказалась от нового логотипа с велосипедом и булавой и решила остаться с проверенным на президентских выборах "зе-дизайном".

Об этом заявил глава предвыборного штаба Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, воторой раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.

В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.