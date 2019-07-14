Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" объяснили, почему отказались от логотипа с велосипедом

Воскресенье, 14 июля 2019, 00:38

Партия "Слуга народа" пока отказалась от нового логотипа с велосипедом и булавой и решила остаться с проверенным на президентских выборах "зе-дизайном".

Об этом заявил глава предвыборного штаба Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, воторой раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.

 

В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.

Темы: Слуга народавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Слуга народа
Нардепов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов
В Раде приняла присягу новый нардеп от "Слуги народа"
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: