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США визначилися з санкціями проти Туреччини за російські С-400

Неділя, 14 липня 2019, 01:41

Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій, які планують ввести, щоб покарати Туреччину за купівлю російської системи протиракетної оборони С-400.

Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.

Джерела повідомили, що адміністрація вибрала один з трьох наборів заходів, розроблених для заподіяння різного ступеня шкоди відповідно до Закону про протидію супротивникам США через санкції, не вказавши, який саме пакет був обраний. План вимагає схвалення Трампа.

За словами джерел, США мають намір оголосити про санкції в кінці наступного тижня. Адміністрація Трампа хоче почекати, поки в Туреччині пройде річниця спроби державного перевороту, яка сталася в 2016 році, щоб не допустити подальших припущень про те, що США несуть за неї відповідальність, як стверджують прихильники Ердогана.

Нагадуємо:

  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.
  • Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.
  • Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
  • Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.

Теми: санкціїТуреччинаСШАРосіяНАТО
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