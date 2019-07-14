США визначилися з санкціями проти Туреччини за російські С-400

Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій, які планують ввести, щоб покарати Туреччину за купівлю російської системи протиракетної оборони С-400.

Про це, посилаючись на джерела, пише Bloomberg.

Джерела повідомили, що адміністрація вибрала один з трьох наборів заходів, розроблених для заподіяння різного ступеня шкоди відповідно до Закону про протидію супротивникам США через санкції, не вказавши, який саме пакет був обраний. План вимагає схвалення Трампа.

За словами джерел, США мають намір оголосити про санкції в кінці наступного тижня. Адміністрація Трампа хоче почекати, поки в Туреччині пройде річниця спроби державного перевороту, яка сталася в 2016 році, щоб не допустити подальших припущень про те, що США несуть за неї відповідальність, як стверджують прихильники Ердогана.

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