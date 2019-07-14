США определились с санкциями против Турции за российские С-400

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, которые планируют ввести, чтобы наказать Турцию за покупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Источники сообщили, что администрация выбрала один из трех наборов мер, разработанных для причинения различной степени ущерба в соответствии с Законом о противодействии противникам США через санкции, не указав, какой именно пакет был выбран. План требует одобрения Трампа.

По словам источников, США намерены объявить о санкциях в конце следующей недели. Администрация Трампа хочет подождать, пока в Турции пройдет годовщина попытки государственного переворота, которая произошла в 2016 году, чтобы не допустить дальнейших предположений о том, что США несут за нее ответственность, как утверждают сторонники Эрдогана.

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