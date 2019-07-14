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США определились с санкциями против Турции за российские С-400

Воскресенье, 14 июля 2019, 01:41

Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, которые планируют ввести, чтобы наказать Турцию за покупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет Bloomberg.

Источники сообщили, что администрация выбрала один из трех наборов мер, разработанных для причинения различной степени ущерба в соответствии с Законом о противодействии противникам США через санкции, не указав, какой именно пакет был выбран. План требует одобрения Трампа.

По словам источников, США намерены объявить о санкциях в конце следующей недели. Администрация Трампа хочет подождать, пока в Турции пройдет годовщина попытки государственного переворота, которая произошла в 2016 году, чтобы не допустить дальнейших предположений о том, что США несут за нее ответственность, как утверждают сторонники Эрдогана.

Напоминаем:

  • В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
  • Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
  • Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
  • Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
  • 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400

Темы: санкцииТурцияСШАРосcияНАТО
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