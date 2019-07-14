Велика Британія і Канада створюють коаліцію з питань свободи ЗМІ

Велика Британія і Канада створюють коаліцію із забезпечення свободи засобів масової інформації.

Про її формування оголосили британський міністр закордонних справ Джеремі Хант і його канадська колега Христя Фріланд. Інформацію про домовленості опублікували прес-служби зовнішньополітичних відомств Сполученого Королівства та Канади.

"Ми повинні захищати нашу незалежну пресу - навіть, можливо, особливо, коли вона нас критикує, - як центральний інститут демократії. Нам потрібно боротися за відкрите суспільство, проти закритого. Нам потрібно боротися за складність демократичної правди, а не за спокусливу простоту авторитарної риторики. Це те, що ми зробили на цій конференції і що ми взяли на себе зобов'язання робити з нашими однодумцями в майбутні дні", - заявила Фріланд.

"2018 рік був найбільш смертоносним для журналістів. Той факт, що понад 100 країн були представлені на Всесвітній конференції з питань свободи ЗМІ, в якій взяли участь більше 1500 делегатів з усіх регіонів світу, демонструє глобальний резонанс цієї проблеми", - зазначив Хант.

"Я радий, що уряди прагнуть до рішучих дій і спільної роботи в якості міжнародного співтовариства для створення більш безпечного середовища для журналістики в усьому світі. Освітивши напади на журналістів, нова Коаліція буде прагнути змінити політичні розрахунки і збільшити ціну для тих, хто порушує свободу ЗМІ", - заявив він.

Нова Коаліція за свободу ЗМІ буде проливати світло на зловживання і порушення свободи ЗМІ, доводячи їх до відома світової громадськості і працюючи над забезпеченням відповідальності.

Члени Коаліції планують втручатися на вищому рівні в ситуацію в країнах, де свобода ЗМІ перебуває під загрозою, і демонструвати солідарність з країнами, які працюють над створенням вільних ЗМІ. Знаходити всіх доступні заходи для боротьби з порушеннями міжнародних прав людини, включаючи права, пов'язані зі свободою ЗМІ.

Засновники коаліції планують проводити щорічні конференції із залученням світових лідерів і глав урядів, представників громадянського суспільства і медійного співтовариства. Перша подібна конференція пройде в Канаді в 2020 році.

Ініціатива буде підтримуватися Глобальним фондом із захисту ЗМІ - міжнародною робочою групою з вироблення національного регулювання в медійній сфері.