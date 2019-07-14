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Великобритания и Канада создают коалицию по свободе СМИ

Воскресенье, 14 июля 2019, 03:06

Великобритания и Канада создают коалицию по обеспечению свободы средств массовой информации.

Об ее формировании объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд.  Информацию о договоренностях опубликовали пресс-службы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства и Канады.

"Мы должны защищать нашу независимую прессу - даже, возможно, особенно, когда она нас критикует, - как центральный институт демократии. Нам нужно бороться за открытое общество, против закрытого. Нам нужно бороться за сложность демократической правды, а не за соблазнительную простоту авторитарной риторики. Это то, что мы сделали на этой конференции и что мы обязались делать с нашими единомышленниками в предстоящие дни", - заявила Фриланд.

"2018 год был самым смертоносным для журналистов. Тот факт, что более 100 стран были представлены на Глобальной конференции по свободе СМИ, в которой приняли участие более 1500 делегатов из всех регионов мира, демонстрирует глобальный резонанс этой проблемы", - отметил Хант.

"Я рад, что правительства стремятся к решительным действиям и совместной работе в качестве международного сообщества для создания более безопасной среды для журналистики во всем мире. Осветив нападения на журналистов, новая Коалиция будет стремиться изменить политические расчеты и увеличить цену для тех, кто нарушает свободу СМИ", - заявил он.

Новая Коалиция за свободу СМИ будет проливать свет на злоупотребления и нарушения свободы СМИ, доводя их до сведения мировой общественности и работая над обеспечением ответственности.

Члены Коалиции планируют вмешиваться на высшем уровне в ситуацию в странах, где свобода СМИ находится под угрозой, и демонстрировать солидарность со странами, которые работают над созданием свободных СМИ. Находить все доступные меры для борьбы с нарушениями международных прав человека, включая права, связанные со свободой СМИ.

Учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества. Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году.

Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ - международной рабочей группой по выработке национального регулирования в медийной сфере.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИсвобода словаКанадаВеликобритания
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