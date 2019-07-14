Великобритания и Канада создают коалицию по свободе СМИ

52 просмотра
Воскресенье, 14 июля 2019, 03:06

Великобритания и Канада создают коалицию по обеспечению свободы средств массовой информации.

Об ее формировании объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд.  Информацию о договоренностях опубликовали пресс-службы внешнеполитических ведомств Соединенного Королевства и Канады.

"Мы должны защищать нашу независимую прессу - даже, возможно, особенно, когда она нас критикует, - как центральный институт демократии. Нам нужно бороться за открытое общество, против закрытого. Нам нужно бороться за сложность демократической правды, а не за соблазнительную простоту авторитарной риторики. Это то, что мы сделали на этой конференции и что мы обязались делать с нашими единомышленниками в предстоящие дни", - заявила Фриланд.

"2018 год был самым смертоносным для журналистов. Тот факт, что более 100 стран были представлены на Глобальной конференции по свободе СМИ, в которой приняли участие более 1500 делегатов из всех регионов мира, демонстрирует глобальный резонанс этой проблемы", - отметил Хант.

"Я рад, что правительства стремятся к решительным действиям и совместной работе в качестве международного сообщества для создания более безопасной среды для журналистики во всем мире. Осветив нападения на журналистов, новая Коалиция будет стремиться изменить политические расчеты и увеличить цену для тех, кто нарушает свободу СМИ", - заявил он.

Новая Коалиция за свободу СМИ будет проливать свет на злоупотребления и нарушения свободы СМИ, доводя их до сведения мировой общественности и работая над обеспечением ответственности.

Члены Коалиции планируют вмешиваться на высшем уровне в ситуацию в странах, где свобода СМИ находится под угрозой, и демонстрировать солидарность со странами, которые работают над созданием свободных СМИ. Находить все доступные меры для борьбы с нарушениями международных прав человека, включая права, связанные со свободой СМИ.

Учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества. Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году.

Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ - международной рабочей группой по выработке национального регулирования в медийной сфере.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СМИ свобода слова Канада Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ распространили противоречивую новость о следственных действиях в Офисе Зеленского 12 июля 2019, 01:31
В Нацсовете говорят, что связь "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком не доказана 11 июля 2019, 21:05
Подал в отставку посол Британии, который жестко критиковал Трампа в "слитой" переписке 10 июля 2019, 14:28
Все новости
Главные новости
ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков
"Слуга народа" хочет провести заседание новой Рады уже в августе
Националисты под зданием СБУ требовали посадить Медведчука
У Херсонской области появился новый руководитель
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

Кино

Возможно ли кино без реальных актеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів