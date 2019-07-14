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Франція створює національне командування космічними військами

Неділя, 14 липня 2019, 04:50

Франція створить національне командування космічними військами в рамках військово-повітряних сил країни.

Про це оголосив французький президент Емманюель Макрон, пише DW.

Заява зроблена напередодні національного свята - Дня взяття Бастилії, який повинен за традицією ознаменуватися великим військовим парадом на Єлисейських полях в Парижі.

Щоб забезпечити розвиток і зміцнення космічного потенціалу Франції, "у вересні буде створено велике космічне командування", яке в кінцевому підсумку буде перетворено на Військово-повітряні космічні сили країни, підкреслив Макрон.

У лютому космічні війська були створені в США. Американський президент Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким начальник штабу космічних сил включається до складу Комітету начальників штабів ВС США.

Чисельність космічних військ США складе від 15 до 20 тисяч осіб, заявив в квітні Патрік Шанахан, на той момент виконував обов'язки міністра оборони Сполучених Штатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякосмос
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