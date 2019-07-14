Франция создает национальное командование космическими войсками

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Воскресенье, 14 июля 2019, 04:50

Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны.

Об этом объявил французский президент Эмманюэль Макрон, пишет DW.

Заявление сделано в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, "в сентябре будет создано большое космическое командование", которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон.

В феврале  космические войска были созданы в США. Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США.

Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, на тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.

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Темы: Франция космос


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