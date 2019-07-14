Місце голосування на виборах змінили майже 200 тисяч виборців

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Неділя, 14 липня 2019, 06:48

Можливістю тимчасової зміни місця голосування перед достроковими виборами Верховної Ради скористалися 198 747 громадян України.

Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.

Найчастіше міняли місце голосування виборці, зареєстровані в Донецькій області (понад 31 тис).

Нагадаємо:

  • Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня включно.

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Теми: вибори


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