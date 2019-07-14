Місце голосування на виборах змінили майже 200 тисяч виборців
Можливістю тимчасової зміни місця голосування перед достроковими виборами Верховної Ради скористалися 198 747 громадян України.
Про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.
Найчастіше міняли місце голосування виборці, зареєстровані в Донецькій області (понад 31 тис).
Нагадаємо:
- Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня включно.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua