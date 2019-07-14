Место голосования на выборах поменяли почти 200 тысяч избирателей

Возможностью временного изменения места голосования перед досрочными выборами Верховной рады воспользовались 198 747 граждан Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

Чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области (более 31 тыс).

Напомним: