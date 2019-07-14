Тиждень в Україні почнеться дощами та грозами

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Неділя, 14 липня 2019, 09:23

У понеділок та вівторок на більшій частині території України очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю опади очікуються у західних, північних та центральних областях, температура 20-25°. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

 

У понеділок в Україні, крім півдня та сходу, у вівторок вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей грозові дощі, на Приазов'ї та в східній частині подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень 19-24°, у південних, 15 липня й у східних областях до 27°.

 

На Київщині 15-16 липня очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 16 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

 

17- 18 липня переважно без опадів, лише вдень 17 липня у північних, місцями в західних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 20-26°; у південних та східних областях вночі 12-18°, вдень 23-29°.

 
 

У столичному регіоні без опадів, лише вдень 17 липня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

Українська правда

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Теми: погода


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