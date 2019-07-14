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Неделя в Украине начнется с дождей и гроз

Воскресенье, 14 июля 2019, 09:23
Неделя в Украине начнется с дождей и гроз

В понедельник и вторник на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях, температура 20-25°. В Киевской области днем ​​кратковременный дождь, местами гроза.

 

В понедельник в Украине, кроме юга и востока, во вторник ночью на Левобережье, днем ​​в большинстве областей грозовые дожди, на Приазовье и в восточной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

 

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°; днем 19-24°, в южных, 15 июля и в восточных областях до 27°.

 

В Киевской области 15-16 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 16 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

17-18 июля преимущественно без осадков, лишь днем ​​17 июля в северных, местами в западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.

 

Температура ночью 9-15°, днем ​​20-26°; в южных и восточных областях ночью 12-18°, днем ​​23-29°.

 

В столичном регионе без осадков, лишь днем ​​17 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем ​​21-26°.

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Темы: погода
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