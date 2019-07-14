Неделя в Украине начнется с дождей и гроз
В понедельник и вторник на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.
В воскресенье осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях, температура 20-25°. В Киевской области днем кратковременный дождь, местами гроза.
В понедельник в Украине, кроме юга и востока, во вторник ночью на Левобережье, днем в большинстве областей грозовые дожди, на Приазовье и в восточной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 9-14°, на юге до 17°; днем 19-24°, в южных, 15 июля и в восточных областях до 27°.
В Киевской области 15-16 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 16 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
17-18 июля преимущественно без осадков, лишь днем 17 июля в северных, местами в западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью 9-15°, днем 20-26°; в южных и восточных областях ночью 12-18°, днем 23-29°.
В столичном регионе без осадков, лишь днем 17 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.
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