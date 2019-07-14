Британський посол заявив, що Трамп вийшов з угоди з Іраном на зло Обамі - ЗМІ

Посол Британії в США Кім Даррок, який подав у відставку після скандалу зі злитою переспискою, заявив, що Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном в "акті дипломатичного вандалізму", тому що це про угоду домовлявся його попередник Барак Обама.

Про це йдеться в останній порції злитого пресі дипломатичного листування, оприлюдненій газетою Mail on Sunday, передає "Європейська правда".

Відповідного листа Даррок направив в Лондон в травні минулого року, коли тодішній глава зовнішньополітичного відомства Британії Борис Джонсон не зміг переконати лідера США змінити рішення.

"Результат ілюструє парадокс цього Білого дому. По суті адміністрація налаштована на акт дипломатичного вандалізму, мабуть, з ідеологічних та особистісних причин - це була угода [попереднього президента США] Обами" - йдеться у листі.

"Більше того, вони не можуть сформулювати будь-яку подальшу стратегію; і контакти з Держдепартаментом не передбачають жодного плану для охоплення партнерів і союзників, будь то в Європі чи регіоні" – додав дипломат.

Нагадаємо: