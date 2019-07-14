Британский посол заявил, что Трамп вышел из соглашения с Ираном на зло Обаме - СМИ

Посол Британии в США Ким Даррок, который подал в отставку после скандала со слитой переспиской, заявил, что Дональд Трамп отказался от ядерной сделки с Ираном в "акте дипломатического вандализма", потому что это о сделке договаривался его предшественник Барак Обама.

Об этом говорится в последней порции слитого прессе дипломатической переписки, обнародованной газетой Mail on Sunday, передает "Европейская правда".

Соответствующее письмо Даррок направил в Лондон в мае прошлого года, когда тогдашний глава внешнеполитического ведомства Британии Борис Джонсон не смог убедить лидера США изменить решение.

"Результат иллюстрирует парадокс этого Белого дома. По сути администрация настроена на акт дипломатического вандализма, видимо, из идеологических и личностных причин - это была сделка [предыдущего президента США) Обамы", - говорится в письме.

"Более того, они не могут сформулировать любую дальнейшую стратегию; и контакты с Госдепартаментом не предусматривают никакого плана для охвата партнеров и союзников, будь то в Европе или регионе" – добавил дипломат.

Напомним: