Конкурент Гереги по округу звинуватив його у нападі
Кандидат у народні депутати від ВО "Свобода" по округу №192 на Хмельниччині Назарій Чепко заявив про напад на себе в ніч на суботу.
На своїй сторінці в Facebook він звинуватив у причетності до нападу конкурента по округу, чинного нардепа Олександра Герегу.
Пізніше він додав, що дав пояснення СБУ щодо нападу.
У коментарі ОПОРІ Чепко зазначив, що зловмисник без жодних слів цілився йому ножем у серце, проте удар вдалося відбити, тож обійшлось без серйозних наслідків. Обличчя свого кривдника кандидат не бачив.
Напад він пов’язує з поширенням газет та листівок про Герегу.
"Ми видали і газету, і листівку. Після чого нам передавали, що судити будуть… Вчора ми роздали листівку, в якій опублікували розслідування програми "Схеми", після чого до мого побратима, який займається агітацією в Ярмолинцях, підійшла невідома людина віком 25-30 років і запитала, чи це він підтримує там Чепка Назара. На ствердну відповідь незнайомець сказав: "Ну, дивись, щоб тобі не загнали тепер в око ножа", – сказав кандидат.
"Оскільки обличчя нападника Назарій Чепко не бачив, свідків нападу немає, то кандидат вирішив, що сенсу писати заяву до поліції теж нема. Натомість Назарій Чепко давав пояснення щодо інциденту – і вночі в лікарні, і вдень у відділі поліції", - пише ОПОРА.
Як повідомили омбудсмену із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА у Хмельницькій області Володимиру Гарієвському представники обласного управління поліції, правоохоронці відібрали в Чепка пояснення, від проходження судово-медичної експертизи кандидат відмовився.
Водночас представник штабу Гереги Валерій Парамей заявив, що у штабі сприймають заяву Чепка як намагання дискредитувати свого опонента по округу.
"На жаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів - поширений спосіб брудної агітації", - йдеться у його коментарі, переданому "Українській правді".
Парамей підкреслив, що якщо на кандидата здійснено напад, він має звернутися до правоохоронних органів, а Чепко з заявою до правоохоронців не звертався.
"Його публічні закиди є необґрунтованими й не підтверджені жодними фактами чи доказами. Хочемо нагадати, що згідно закону за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність", - зазначив представник штабу.
Олександр Герега був народним депутатом VII скликання. Спочатку був у фракції Партії регіонів, однак вийшов з неї 21 лютого 2014 року. У парламенті VIII скликання позафракційний. Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр", "Нова Лінія".
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