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Конкурент Гереги по округу звинуватив його у нападі

Неділя, 14 липня 2019, 13:14
Конкурент Гереги по округу звинуватив його у нападі
Чепко Назарій/Facebook

Кандидат у народні депутати від ВО "Свобода" по округу №192 на Хмельниччині Назарій Чепко заявив про напад на себе в ніч на суботу.

На своїй сторінці в Facebook він звинуватив у причетності до нападу конкурента по округу, чинного нардепа Олександра Герегу.

Пізніше він додав, що дав пояснення СБУ щодо нападу.

У коментарі ОПОРІ Чепко зазначив, що зловмисник без жодних слів цілився йому ножем у серце, проте удар вдалося відбити, тож обійшлось без серйозних наслідків. Обличчя свого кривдника кандидат не бачив.

Напад він пов’язує з поширенням газет та листівок про Герегу.

"Ми видали і газету, і листівку. Після чого нам передавали, що судити будуть… Вчора ми роздали листівку, в якій опублікували розслідування програми "Схеми", після чого до мого побратима, який займається агітацією в Ярмолинцях, підійшла невідома людина віком 25-30 років і запитала, чи це він підтримує там Чепка Назара. На ствердну відповідь незнайомець сказав: "Ну, дивись, щоб тобі не загнали тепер в око ножа", – сказав кандидат.

Листівка, яку роздавали представники Чепка
Листівка, яку роздавали представники Чепка
ОПОРА

"Оскільки обличчя нападника Назарій Чепко не бачив, свідків нападу немає, то кандидат вирішив, що сенсу писати заяву до поліції теж нема. Натомість Назарій Чепко давав пояснення щодо інциденту – і вночі в лікарні, і вдень у відділі поліції", - пише ОПОРА.

Як повідомили омбудсмену із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА у Хмельницькій області Володимиру Гарієвському представники обласного управління поліції, правоохоронці відібрали в Чепка пояснення, від проходження судово-медичної експертизи кандидат відмовився.

Водночас представник штабу Гереги Валерій Парамей заявив, що у штабі сприймають заяву Чепка як намагання дискредитувати свого опонента по округу.

"На жаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів - поширений спосіб брудної агітації", - йдеться у його коментарі, переданому "Українській правді".

Парамей підкреслив, що якщо на кандидата здійснено напад, він має звернутися до правоохоронних органів, а Чепко з заявою до правоохоронців не звертався.

"Його публічні закиди є необґрунтованими й не підтверджені жодними фактами чи доказами. Хочемо нагадати, що згідно закону за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність", - зазначив представник штабу.

Олександр Герега був народним депутатом VII скликання. Спочатку був у фракції Партії регіонів, однак вийшов з неї 21 лютого 2014 року. У парламенті VIII скликання позафракційний. Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр", "Нова Лінія".

Українська правда
Теми: вибориХмельницький
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