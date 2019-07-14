Кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода" по округу №192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о нападении на себя в ночь на субботу.

На своей странице в Facebook он обвинил в причастности к нападению конкурента по округу, действующего нардепа Александра Герегу.

Позже он добавил, что дал объяснение СБУ о нападении.

В комментарии ОПОРЕ Чепко отметил, что злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, однако удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел.

Нападение он связывает с распространением газет и листовок о Гереге.

Листовки, которые раздавали представители Чепко ОПОРА

"Мы выдали и газету, и листовку. После чего нам передавали, что судить будут... Вчера мы раздали листовку, в которой опубликовали расследование программы "Схемы", после чего к моему собрату, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25-30 лет и спросил, он ли поддерживает Чепко Назара. На утвердительный ответ незнакомец сказал: "Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз нож"... И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект", - сказал кандидат.

"Поскольку лицо нападающего Назарий Чепко не видел, свидетелей нападения нет, то кандидат решил, что смысла писать заявление в полицию тоже нет. Зато Назарий Чепко давал объяснения относительно инцидента - и ночью в больнице, и днем в отделе полиции", - пишет ОПОРА.

Как сообщили омбудсмену по защите избирательных прав гражданской сети ОПОРА в Хмельницкой области Владимиру Гариевскому представители областного управления полиции, правоохранители отобрали у Чепко объяснения, от прохождения судебно-медицинской экспертизы кандидат отказался.

Вместе с тем представитель штаба Гереги Валерий Парамей заявил, что в штабе воспринимают заявление Чепко как попытку дискредитировать своего оппонента по округу.

"К сожалению, необоснованные обвинения против политических оппонентов - распространенный способ грязной агитации", - говорится в его комментарии, переданном "Украинской правде".

Парамей подчеркнул, что, если на кандидата совершено нападение, он должен обратиться в правоохранительные органы, а Чепко с заявлением в полицию не обращался.

"Его публичные упреки необоснованны и не подтверждены никакими фактами или доказательствами. Хотим напомнить, что, согласно закону, за действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации лица предусмотрена гражданско-правовая ответственность", - отметил представитель штаба.

Александр Герега был народным депутатом VII созыва. Сначала был во фракции Партии регионов, однако вышел из нее 21 февраля 2014 года. В парламенте VIII созыва внефракционный. Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр", "Новая Линия".