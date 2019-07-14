Під Миколаєвом авто в'їхало в групу дітей-велосипедистів

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, внаслідок чого постраждало шестеро дітей.

Як пише миколаївське видання "Новости N", аварія сталася вдень у неділю на трасі Миколаїв-Снігурівка.

Група учнів миколаївської ДЮСШ з велоспорту проводила тренувальні заїзди. Спортсмени їхали по трасі з боку Снігурівки в напрямку Миколаєва.

"У районі повороту на село Червоне водій "Лади", що їхала слідом, почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши КамАЗ, що їхав назустріч. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів", - пише видання.

Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів, переважно дівчата у віці від 14 до 17 років. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалих доставили в обласну дитячу лікарню міста Миколаєва. В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.

Пізніше поліція Миколаївщини повідомила, що відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

У поліції підтвердили, що внаслідок аварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали шестеро дітей віком від 14-ти до 17-ти років, які доставлені до медичного закладу. 25-річний водій ВАЗу, мешканець м. Миколаїв, за попередніми даними, не постраждав.