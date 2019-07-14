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Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов

Воскресенье, 14 июля 2019, 14:53
Под Николаевом авто въехало в группу детей-велосипедистов

Под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.

 

Как пишет николаевской издание "Новости N", авария произошла днём в воскресенье на трассе Николаев-Снигиревка.

 

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева.

 

"В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов", - пишет издание.

После столкновения автомобиль слетел в кювет.

 

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева. В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Позже полиция области сообщила, что сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

В полиции подтвердили, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили шестеро детей в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, которые доставлены в медицинское учреждение. 25-летний водитель ВАЗа, житель г. Николаев, по предварительным данным, не пострадал.

Украинская правда

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Темы: НиколаевДТП
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