У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів

У Москві в неділю проходить неузгоджена акція за допуск незалежних від мерії Москви кандидатів до Мосміськдуми.

Спочатку учасники зібралися на Пушкінській площі, повідомляє "Новая газета".

Пізніше близько 2 тисяч людей пішли по Тверській до будівлі мерії, куди закликав іти Ілля Яшин, який домагається реєстрації кандидатом.

Згодом ще одна кандидат, яку відмовляються реєструвати, Любов Соболь взяла російський прапор і вирушила до будівлі Мосміськвиборчкому, люди пішли слідом.

Однак поліція зупинила ходу на чолі з Соболь та Іваном Ждановим біля будівлі Мосміськвиборчкому.

"Новая газета"

Люди прориваються через оточення поліції, кричать: "Це наше місто!", "Реєструй!" і "Ми не підемо".

У дверей МГИКа сейчас так pic.twitter.com/6y5YIRjuJk — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 липня 2019 р.

Пока что самый жесткий эпизод возле здания Мосгоризбиркома pic.twitter.com/R7ehXZivRM — Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р.

Раніше влада попередила ініціаторів анонсу акції в Facebook про відповідальність. Однак група з 14 кандидатів, яким загрожує недопуск на вибори, вважають цю акцію своїм законним правом на агітацію, оскільки остаточне рішення про реєстрацію кандидатом на вибори до Мосміськдуми виборчкоми повинні прийняти 16 липня.

13 липня стало відомо, що в найбільш відомому московському окрузі №43 конкуренції не буде, оскільки всі самовисуванці нібито не змогли пройти перевірку на якість підписів.

У всіх кандидатів: Любові Соболь, Сергія Мітрохіна, актора Андрія Соколова, футболіста Дмитра Буликіна і епатажного рок-музиканта Сергія Троїцького був виявлений великий (>10%) брак у підписах.

Соболь незабаром після цього звернулася до своїх прихильників і оголосила голодування "до переможного кінця". У відповідь голова Мосміськвиборчкому Валентин Горбунов звинуватив Соболь у спробі тиснути на комісію через соцмережі.

Інший опозиційний політик, Ілля Яшин, заявляє про тиск при спробі зареєструватися кандидатом у депутати. У його підписах виборчком також виявив великий брак, що найімовірніше позбавить його можливості зареєструватися кандидатом.