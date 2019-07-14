В Москве требуют допустить к городским выборам независимых кандидатов

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Воскресенье, 14 июля 2019, 16:12

В Москве в воскресенье проходит несогласованная акция за допуск независимых от мэрии Москвы кандидатов в Мосгордуму.

Сначала участники собрались на Пушкинской площади, сообщает "Новая газета".

Позже около 2 тысяч человек пошли по Тверской к зданию мэрии, куда призвал идти Илья Яшин, который добивается регистрации кандидатом в Мосгордуму.

Потом еще одна кандидат, которую отказываются регистрировать, Любовь Соболь взяла российский флаг и отправилась к зданию Мосгоризбиркома, люди пошли следом.

Однако полиция остановила шествие во главе с Соболь и Иваном Ждановым у здания Мосгоризбиркома.

 
"Новая газета"

Люди прорываются через оцепление полиции, кричат: "Это наш город!", "Регистрируй!" и "Мы не уйдем".

Ранее власти предупредили инициаторов анонса акции в Facebook об ответственности. Однако группа из 14 кандидатов, которым грозит недопуск на выборы, считают эту акцию своим законным правом на агитацию, поскольку окончательное решение о регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму избиркомы должны принять 16 июля.

13 июля стало известно, что в наиболее известном московском округе №43 конкуренции не будет, потому что все самовыдвиженцы якобы не смогли пройти проверку на качество подписей.

У всех кандидатов: Любови Соболь, Сергея Митрохина, актера Андрея Соколова, футболиста Дмитрия Булыкина и эпатажного рок-музыканта Сергея Троицкого был обнаружен запредельный (>10%) брак в подписях.

Соболь вскоре после этого обратилась к своим сторонникам и объявила голодовку "до победного конца". В ответ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Соболь в попытке давить на комиссию через соцсети.

Другой оппозиционный политик, Илья Яшин, заявляет о давлении при попытке зарегистрироваться кандидатом в депутаты. В его подписях избирком также обнаружил запредельный брак, что вероятнее всего лишит его возможности зарегистрироваться кандидатом.

Украинская правда

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Темы: Росcия акции виборы


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