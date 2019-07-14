Українські синхроністки взяли "бронзу" на Чемпіонаті світу

На Чемпіонаті світу з водних видів спорту українські синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали "бронзу" у змаганні дуетів в технічній програмі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Чемпіонками світу стали росіянки Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина 95.9010, "срібло" - у китайського дуету - 94.0072.

У загальнокомандному заліку лідирує збірна Китаю, у якої вже шість нагород - п'ять золотих і одна бронзова.