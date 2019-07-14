Українські синхроністки взяли "бронзу" на Чемпіонаті світу

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Неділя, 14 липня 2019, 16:48

На Чемпіонаті світу з водних видів спорту українські синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федіна завоювали "бронзу" у змаганні дуетів в технічній програмі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Чемпіонками світу стали росіянки Світлана Колесніченко та Світлана Ромашина 95.9010, "срібло" - у китайського дуету - 94.0072.

 

У загальнокомандному заліку лідирує збірна Китаю, у якої вже шість нагород - п'ять золотих і одна бронзова.

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Теми: спорт


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