Украинские синхронистки взяли "бронзу" на Чемпионате мира
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Воскресенье, 14 июля 2019, 16:48
На Чемпионате мира по водным видам спорта украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали "бронзу" в соревновании дуэтов в технической программе.
Об этом сообщает Sport.ua.
Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 95.9010, "серебро" - у китайского дуэта - 94.0072.
В общекомандном зачете лидирует сборная Китая, у которой уже шесть наград - пять золотых и одна бронзовая.
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