Украинские синхронистки взяли "бронзу" на Чемпионате мира

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Воскресенье, 14 июля 2019, 16:48

На Чемпионате мира по водным видам спорта украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали "бронзу" в соревновании дуэтов в технической программе.  

Об этом сообщает Sport.ua.

Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина 95.9010, "серебро" - у китайского дуэта - 94.0072.

В общекомандном зачете лидирует сборная Китая, у которой уже шесть наград - пять золотых и одна бронзовая. 

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Темы: спорт


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