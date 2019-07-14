Facebook заблокував сторінку "Книги пам'яті полеглих за Україну"

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Неділя, 14 липня 2019, 17:49

Facebook заблокував сторінку меморіального проекту "Книга пам'яті полеглих за Україну".

Про це повідомляють автори проекту на сторінці "Стіна народної пам'яті загиблих за Україну 2014-2018 pp.".

"Фейсбук-сторінку проекту "Книги пам'яті полеглих за Україну"  сьогодні було остаточно заблоковано, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким саме буде результат, ми не можемо", - зазначено у повідомленні.

Автори проекту оприлюднили скріншоти, з яких випливає, що перед блокуванням соцмережа попередила, що вміст деяких дописів "порушує стандарти Facebook".

У Твіттері проекту автори заявили, що "не будуть видаляти та перевіряти на відповідність до вигаданих стандартів жодного з розміщених на Facebook-сторінці текстового чи медійного матеріалів про героїв, загиблих за Україну". 

Сайт "Книга пам'яті полеглих за Україну", де розміщується інформація про тих, воював та загинув за Україну, та аккаунти у інших соцмережах продовжують роботу.  

Українська правда

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Теми: facebook соцмережі війна Донбас


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