Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"

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Воскресенье, 14 июля 2019, 17:49

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщают авторы проекта на странице "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 гг.".

"Фейсбук-страницу проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", - говорится в сообщении.

Авторы проекта обнародовали скриншоты, из которых следует, что перед блокировкой соцсеть предупредила, что содержание некоторых сообщений "нарушает стандарты Facebook".

В Твиттере проекта авторы заявили, что "не будут удалять и проверять на соответствие вымышленным стандартам ни один из размещенных на Facebook-странице текстовый или медийный материал о героях, погибших за Украину".

Сайт "Книга памяти павших за Украину", где размещается информация о тех, воевал и погиб за Украину, и аккаунты в других соцсетях продолжают работу.

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Темы: facebook соцсети война Донбасс


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