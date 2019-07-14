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Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"

Воскресенье, 14 июля 2019, 17:49
Facebook заблокировал страницу Книги памяти павших за Украину

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта "Книга памяти павших за Украину".

Об этом сообщают авторы проекта на странице "Стена народной памяти погибших за Украину 2014-2018 гг.".

"Фейсбук-страницу проекта "Книга памяти павших за Украину" сегодня была окончательно заблокирована, доступ к ней отсутствует. Мы будем подавать апелляцию, но прогнозировать, когда именно ее рассмотрят и каким будет результат, мы не можем", - говорится в сообщении.

Авторы проекта обнародовали скриншоты, из которых следует, что перед блокировкой соцсеть предупредила, что содержание некоторых сообщений "нарушает стандарты Facebook".

В Твиттере проекта авторы заявили, что "не будут удалять и проверять на соответствие вымышленным стандартам ни один из размещенных на Facebook-странице текстовый или медийный материал о героях, погибших за Украину".

Сайт "Книга памяти павших за Украину", где размещается информация о тех, воевал и погиб за Украину, и аккаунты в других соцсетях продолжают работу.

Украинская правда

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Темы: facebookсоцсетивойнаДонбасс
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