Разумков: Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах

Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері висловив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Декомунізація - це процес, який було розпочато досить давно, і ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому. Це (ішення про перейменування - ред.) мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе", - заявив він.

Разумков зазначив, що "було б добре, якщо би питання про перейменування, наприклад, міст, ухвалювалося не парламентом, а мешканцями через місцевий референдум".

"На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів", - додав він.