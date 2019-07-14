Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании - ред.) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - заявил он.

Разумков отметил, что "было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум".

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", - добавил он.