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Разумков: Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах

Воскресенье, 14 июля 2019, 21:23

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании - ред.) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - заявил он. 

Разумков отметил, что "было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум".

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", - добавил он. 

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Темы: Слуга народавиборыреферендумдекоммунизация
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