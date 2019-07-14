Джерело: прес-служба Управління держохорони України, паблік "Это Запорожье"

Автомобіль особового складу Управління державної охорони України потрапив у ДТП під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.

Відповідно до повідомлення УДО, аварія сталася 14 липня.

Пряма мова: "Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter у ДТП потрапили ще два автомобіля, які рухалися у попутному напрямку".

Жертв внаслідок інциденту немає, на місці ДТП працюють правоохоронні органи.

В Управлінні держохорони заявили також, що штат УДО України "укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України".

Разом з тим у Instagram'і "Это Запорожье" повідомляється, що аварія сталася між н.п. Василівка та Мелітополем.

Пряма мова: "Колона, що перевозила дітей, потрапила у ДТП. Причина - олені, що обганяли колону. Усі живі. ... Причиною (ДТП - ред.) стала друга "колона" з Харкова у складі "мультівену" та двох "Туарегів" охорони".

Офіційних повідомлень про ДТП у прес-службі президента та обласного управління Нацполіції наразі немає.