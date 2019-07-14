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Машини Управління держохорони потрапили в аварію з автобусами з дітьми

Неділя, 14 липня 2019, 22:54
Машини Управління держохорони потрапили в аварію з автобусами з дітьми

Джерело: прес-служба Управління держохорони України, паблік "Это Запорожье

Автомобіль особового складу Управління державної охорони України потрапив у ДТП у Запорізькій області під час повернення з відрядження до місця постійної дислокації у Києві.

Відповідно до повідомлення УДО, аварія сталася 14 липня. 

Пряма мова УДО: "Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter у ДТП потрапили ще два автомобіля, які рухалися у попутному напрямку". 

Жертв внаслідок інциденту немає, на місці ДТП працюють правоохоронні органи.

В Управлінні держохорони заявили також, що штат УДО України "укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України".

Разом з тим у Instagram'і "Это Запорожье" повідомляється, що аварія сталася між н.п. Василівка та Мелітополем.

Пряма мова: "Колона, що перевозила дітей, потрапила у ДТП. Причина - олені, що обганяли колону. Усі живі. ... Причиною (ДТП - ред.) стала друга "колона" з Харкова у складі "мультівену" та двох "Туарегів" охорони". 

Офіційних повідомлень про ДТП у прес-службі президента та обласного управління Нацполіції наразі немає. 

 
 
 
 
усі фото - Instagram "its_zp"

УП, уточнено

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Теми: УДОДТПпрезидент
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