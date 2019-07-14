Источник: пресс-служба Управления госохраны Украины, паблик "Это Запорожье"

Автомобиль личного состава Управления государственной охраны Украины попал в ДТП в Запорожской области во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.

Согласно сообщению УГО, авария произошла 14 июля.

Прямая речь УГО: "Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении".

Жертв в результате инцидента нет, на месте ДТП работают правоохранительные органы.

В Управлении госохраны заявили также, что штат УГО Украины "укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины".

Вместе с тем в Instagram'е "Это Запорожье" сообщается, что авария произошла между н.п. Васильевка и Мелитополем.

Прямая речь: "Колонна, перевозивший детей, попал в ДТП. Причина - олени, обгоняющие колонну. Все живы. ... Причиной (ДТП - ред.) стала вторая "колонна" из Харькова в составе "Мультивэна" и двух "Туарегов" охраны".

Официальных сообщений о ДТП в пресс-службе президента и областного управления Нацполиции в настоящее время нет.