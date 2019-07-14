Машина из кортежа Зеленского попала в ДТП: авто президента не задело

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Воскресенье, 14 июля 2019, 22:54

Источник: пресс-служба Управления госохраны Украины

Автомобиль личного состава Управления государственной охраны Украины попал в ДТП во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.

Согласно сообщению, авария произошла 14 июля.

Прямая речь: "Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении".

Жертв в результате инцидента нет, на месте ДТП работают правоохранительные органы.

В Управлении госохраны заявили также, что штат УГО Украины "укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины".

Украинская правда

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Темы: УГО ДТП президент


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