Машина из кортежа Зеленского попала в ДТП: авто президента не задело
Источник: пресс-служба Управления госохраны Украины
Автомобиль личного состава Управления государственной охраны Украины попал в ДТП во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.
Согласно сообщению, авария произошла 14 июля.
Прямая речь: "Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении".
Жертв в результате инцидента нет, на месте ДТП работают правоохранительные органы.
В Управлении госохраны заявили также, что штат УГО Украины "укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua