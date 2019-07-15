За два місяці в Анталії померли 13 українців - консул

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Понеділок, 15 липня 2019, 03:17

У період з травня по червень включно в регіоні, за який відповідає консульство України в Анталії, зафіксовано 13 випадків смертей громадян України.

Про це Консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко повідомив в коментарі Укрінформу.

"З травня по червень ми маємо 13 померлих громадян України. Загалом це літні люди, які приїхали сюди на відпочинок і не розрахували впливу кліматичних умов на стан їхнього здоров’я", - розповів він.

"Перша з причин, це серцеві напади, також є кілька літніх людей, які зайшли в море і втопилися, є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали медичних різноманітних процедур, які здійснювали в лікарні.

Такі випадки є і серед тих, хто приїздив кров чистити і онкохворі були", - наводить невтішні дані український дипломат.

За його словами, більшість проблем, з якими стикаються наші громадяни, які приїздять на відпочинок, - це недотримання звичайних, загальних правил поведінки. Насамперед, те, що зловживання і вживання алкоголю взагалі з купанням в морі – несумісні речі.

"Є також декілька громадян України, які померли природною смертю, але за незрозумілих обставин. Зараз цими справами займається прокуратура і результати розгляду цих справ будуть повідомлені родичам загиблих", - додав Хоменко.

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Теми: Туреччина туристи


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