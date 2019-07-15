В период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины.

Об этом Консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко сообщил Укринформу.

"С мая по июнь у нас 13 умерших граждан Украины. В основном это пожилые люди, которые приехали сюда на отдых и не рассчитали влияния климатических условий на состояние их здоровья", - рассказал он.

"Первая из причин, это сердечные приступы, также есть несколько пожилых людей, которые зашли в море и утонули, есть люди, приехавшие сюда на лечение и, к сожалению, не выдержавшие разнообразных медицинских процедур, которые осуществляли в больнице.

Такие случаи есть и среди тех, кто приезжал чистить кровь, и онкобольные были", - приводит неутешительные данные украинский дипломат.

По его словам, большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, - это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море – несовместимые вещи.

"Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура и результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших", - добавил Хоменко.