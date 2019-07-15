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США масово депортують нелегальних іммігрантів

Понеділок, 15 липня 2019, 04:41

Імміграційна поліція США розпочала масові арешти і депортацію нелегальних іммігрантів.


Про це з посиланням на імміграційну поліцію повідомляє Голос Америки.

Рейди відбуваються у низці великих мегаполісів по всій країні. Серед них Атланта, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, та інші. 

Загалом, повідомляють у федеральному уряді, планують заарештувати близько двох тисяч нелегалів, розпорядження про видворення яких раніше дав суд. Раніше президент США Дональд Трамп погрожував почати масові депортації, в результаті чого можуть бути депортовані мільйони нелегалів.

Заходи будуть націлені переважно на іммігрантів, яких вважають небезпечними. 

Очікується, що рейди будуть позитивно сприйняті виборцями, які раніше проголосували за Трампа. Демократи вже засудили операцію, заявивши: діяти подібним чином - не по-людськи.

Теми: СШАдепортація
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