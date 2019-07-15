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США массово депортируют нелегальных иммигрантов

Понедельник, 15 июля 2019, 04:41

Иммиграционная полиция США начала массовые аресты и депортацию нелегальных иммигрантов.

Об этом со ссылкой на иммиграционную полицию сообщает Голос Америки.

Рейды проходят в ряде крупных мегаполисов по всей стране. Среди них Атланта, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк и другие.

Всего в федеральном правительстве планируют арестовать около двух тысяч нелегалов, распоряжение о депортации которых ранее дал суд. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал начать массовые депортации, в результате чего могут быть выдворены миллионы нелегалов.

Мероприятия будут нацелены преимущественно на иммигрантов, которых считают опасными.

Ожидается, что рейды будут положительно восприняты избирателями, которые ранее проголосовали за Трампа. Демократы уже осудили операцию, заявив: действовать подобным образом - не по-человечески.

Темы: СШАдепортация
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