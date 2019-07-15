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Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року - ЗМІ

Понеділок, 15 липня 2019, 04:57

Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.

Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.

Нагадаємо:

  • 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакастрофи стали громадяни більше ніж 30 країн, українців на борту літака не було.
  • Причина катастрофи, яка сталася лише через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома. В авіакомпанії повідомили, що пілот надсилав сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення в аеропорт вильоту.
  • Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.
  • 29 жовтня 2018 року в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб.






Теми: авіакатастрофи
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