Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року - ЗМІ

550 переглядів
Понеділок, 15 липня 2019, 04:57

Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.

Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.

Нагадаємо:

  • 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакастрофи стали громадяни більше ніж 30 країн, українців на борту літака не було.
  • Причина катастрофи, яка сталася лише через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома. В авіакомпанії повідомили, що пілот надсилав сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення в аеропорт вильоту.
  • Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.
  • 29 жовтня 2018 року в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб.






Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: авіа катастрофи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вертоліт МІ-2 розбився на Сумщині, пілот загинув 14 липня 2019, 18:13
У столиці літак Мінськ-Київ зі 139 пасажирами викотився за межі смуги 13 липня 2019, 11:58
У лондонському аеропорту призупинили всі польоти 10 липня 2019, 23:36
Усі новини
Головні новини
Парубій розповів про "сенсорну кнопку" для боротьби з кнопкодавством
На Донбасі бойовики змусили місцевого жителя йти через заміноване поле
Кортеж Зеленського потрапив у ДТП: "підрізав" колону автобусів з дітьми
Глава осередку "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП
Усі новини
здоров'я

7 шляхів скоротити кількість спиртного у своєму житті

опитування

Кожна друга українка не знає, що можна, а чого не можна робити під час менструації

дослідження

Як м'яка їжа змінила наше мовлення