Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року - ЗМІ

Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.

Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакастрофи стали громадяни більше ніж 30 країн, українців на борту літака не було.

Причина катастрофи, яка сталася лише через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома. В авіакомпанії повідомили, що пілот надсилав сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення в аеропорт вильоту.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

29 жовтня 2018 року в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб.











