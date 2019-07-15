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Boeing 737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года - СМИ

Понедельник, 15 июля 2019, 04:57

Полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновиться не раньше 2020 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Theц Wall Street Journal.

Как сообщает газета, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сумеет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета недостатки раньше начала 2020 года.

Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели унесли 346 жизней.

Напомним:

  • 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане более чем 30 стран, украинцев на борту самолета не было.
  • Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.
  • Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.
  • 29 октября 2018 года в Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек.

Темы: авиакатастрофы
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