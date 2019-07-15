Трамп виступив проти групи жінок-законодавців

Президент США Дональд Трамп виступив з заявою про окремих жінок-законодавців, яка була розцінена критиками як расистська і ксенофобська.

Про це з посиланням на офіційний твіттер Трампа повідомляє Голос Америки.

Говорячи про жінок-законодавців, що належать до Прогресивного крила Демократичної партії, Трамп закликав їх "повернутися" і допомогти виправити "заражені злочинністю" країни, з яких вони прибули.

На що одна з жінок назвала зауваження Трампа ксенофобськими, спрямованими на розкол країни і такими, що підтверджують його гасло "Зробимо Америку знову великою" насправді означає "Зробимо Америку знову білою".