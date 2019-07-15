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Трамп выступил против группы женщин-законодателей

Понедельник, 15 июля 2019, 05:55

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о отдельных  женщинах-законодателях которое было расценено критиками как расистское и ксенофобское.

Об этом со ссылкой на официальный твиттер Трампа сообщает Голос Америки 

Говоря о женщинах-законодателях, принадлежащих к Прогрессивному крылу Демократической партии, Трамп призвал их "вернуться" и помочь исправить "зараженные преступностью" страны, из которых они прибыли.

На что в одна из женщин назвала замечание Трампа ксенофобским, направленным на раскол страны и подтверждающим, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" на самом деле означает "Сделаем Америку снова белой".

Темы: ТрампСШАправа человека
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