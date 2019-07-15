Трамп выступил против группы женщин-законодателей

29 просмотров
Понедельник, 15 июля 2019, 05:55

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о отдельных  женщинах-законодателях которое было расценено критиками как расистское и ксенофобское.

Об этом со ссылкой на официальный твиттер Трампа сообщает Голос Америки 

Говоря о женщинах-законодателях, принадлежащих к Прогрессивному крылу Демократической партии, Трамп призвал их "вернуться" и помочь исправить "зараженные преступностью" страны, из которых они прибыли.

На что в одна из женщин назвала замечание Трампа ксенофобским, направленным на раскол страны и подтверждающим, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" означает "Сделаем Америку снова белой".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США права человека


powered by lun.ua
Материалы по теме
Британский посол заявил, что Трамп вышел из соглашения с Ираном на зло Обаме - СМИ 14 июля 2019, 12:31
Путин ответил Зеленскому относительно встречи в Минске 11 июля 2019, 16:15
Глава МИД Британии ответил Трампу на "пренебрежительное" заявление о Мэй 10 июля 2019, 09:13
Все новости
Главные новости
На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по заминированому полю
Кортеж Зеленского попал в ДТП: "подрезал" колонну автобусов с детьми
Глава облорганизации "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП
Порошенко: Пленных моряков могут освободить до дня выборов
Все новости
советы

Эти 12 вопросов нельзя ставить жениху или невесте перед свадьбой

психология

7 задач подросткового возраста

мнение

9 ошибок, допускаемых в течение первых 10 минут рабочего дня

Поиск по сайту
Архив
Весь архів