Туреччина може уникнути санкцій США – Ердоган

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Понеділок, 15 липня 2019, 06:11

Незважаючи на загрозу американських санкцій відносно Туреччини, які можуть бути запроваджені після придбання турками російських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф", Трамп може саботувати цей намір Конгресу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку турецького президента, Трампу належить знайти "золоту середину" у суперечці Вашингтона та Анкари. Чомусь Ердоган впевнений, що ця дія відбудеться в інтересах Туреччини – можливо, тому, що на зустрічі під час саміту G20 в Осаці Трамп, за запевненням глави Туреччини, висловив підтримку Анкарі та розуміння її рішення придбати С-400 в Росії.

Американський президент звинуватив у скандалі навколо С-400 адміністрацію попереднього президента США Барака Обами, яка відмовила Туреччині у продажу ЗРК Patriot; саме після цього кроку Анкара звернула погляд у бік Росії та її "Тріумфів".


Нагадаємо:

  • Команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій для покарання Туреччини за отримання компонентів російської системи ПРО і планує оголосити про це в найближчі дні.

  • У грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на поставку ЗРК С-400.

  • Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку. Вашингтон також сказав, що Туреччині не буде дозволено брати участь у програмі виробництва високотехнологічних винищувачів F-35.

  • Уже стало відомо, що США вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою комплексів С-400.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не очікує, що Сполучені Штати введуть санкції проти його країни через закупівлю російської системи протиракетної оборони С-400.
  • Згідно з домовленостями по НАТО, члени альянсу повинні купувати лише ту зброю та інші засоби, які сумісні з іншими партнерами по НАТО.
  • 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для ЗРК С-400.

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Теми: Туреччина США санкції


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