Туреччина може уникнути санкцій США – Ердоган

Незважаючи на загрозу американських санкцій відносно Туреччини, які можуть бути запроваджені після придбання турками російських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф", Трамп може саботувати цей намір Конгресу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку турецького президента, Трампу належить знайти "золоту середину" у суперечці Вашингтона та Анкари. Чомусь Ердоган впевнений, що ця дія відбудеться в інтересах Туреччини – можливо, тому, що на зустрічі під час саміту G20 в Осаці Трамп, за запевненням глави Туреччини, висловив підтримку Анкарі та розуміння її рішення придбати С-400 в Росії.

Американський президент звинуватив у скандалі навколо С-400 адміністрацію попереднього президента США Барака Обами, яка відмовила Туреччині у продажу ЗРК Patriot; саме після цього кроку Анкара звернула погляд у бік Росії та її "Тріумфів".



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