Турция может избежать санкций США  – Эрдоган

Несмотря на угрозу американских санкций в отношении Турции, которые могут последовать после приобретения турками российских зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", Трамп может саботировать это намерение Конгресса.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информационное агентство Reuters.

По мнению турецкого президента, Трампу предстоит найти "золотую середину" в споре Вашингтона и Анкары. Отчего-то Эрдоган уверен, что это действие произойдет в интересах Турции – возможно, потому, что на встрече во время саммита G20 в Осаке Трамп, по заверениям главы Турции, высказал поддержку Анкаре и понимание ее решения приобрести С-400 у России.

Американский президент обвинил в скандале вокруг С-400 администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, которая отказала Турции в продаже ЗРК Patriot; именно после этого шага Анкара обратила взгляд в сторону России и ее "Триумфов".

Напомним: