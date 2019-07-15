Турция может избежать санкций США – Эрдоган
Несмотря на угрозу американских санкций в отношении Турции, которые могут последовать после приобретения турками российских зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", Трамп может саботировать это намерение Конгресса.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информационное агентство Reuters.
По мнению турецкого президента, Трампу предстоит найти "золотую середину" в споре Вашингтона и Анкары. Отчего-то Эрдоган уверен, что это действие произойдет в интересах Турции – возможно, потому, что на встрече во время саммита G20 в Осаке Трамп, по заверениям главы Турции, высказал поддержку Анкаре и понимание ее решения приобрести С-400 у России.
Американский президент обвинил в скандале вокруг С-400 администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, которая отказала Турции в продаже ЗРК Patriot; именно после этого шага Анкара обратила взгляд в сторону России и ее "Триумфов".
Напомним:
- Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
- В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
- Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
- Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
- Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
- 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400