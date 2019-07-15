Турция может избежать санкций США  – Эрдоган

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Понедельник, 15 июля 2019, 06:11

Несмотря на угрозу американских санкций в отношении Турции, которые могут последовать после приобретения турками российских зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", Трамп может саботировать это намерение Конгресса. 

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает информационное агентство Reuters.

По мнению турецкого президента, Трампу предстоит найти "золотую середину" в споре Вашингтона и Анкары. Отчего-то Эрдоган уверен, что это действие произойдет в интересах Турции – возможно, потому, что на встрече во время саммита G20 в Осаке Трамп, по заверениям главы Турции, высказал поддержку Анкаре и понимание ее решения приобрести С-400 у России.

Американский президент обвинил в скандале вокруг С-400 администрацию предыдущего президента США Барака Обамы, которая отказала Турции в продаже ЗРК Patriot; именно после этого шага Анкара обратила взгляд в сторону России и ее "Триумфов".

Напомним:

  • Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций для наказания Турции за получение компонентов российской системы ПРО и планирует объявить об этом в ближайшие дни.
  • В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.
  • Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она совершит покупку. Вашингтон также сказал, что Турции не будет разрешено участвовать в программе производства высокотехнологичных истребителей F-35.
  • Уже стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает, что Соединенные Штаты введут санкции против его страны из-за закупки российской системы противоракетной обороны.
  • Согласно договоренностям по НАТО, члены альянса должны покупать только то оружие и другие средства, которые совместимы с другими партнерами по НАТО.
  • 12 июля Россия передала Турции первую партию комплектующих для ЗРК С-400

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Темы: Турция США санкции


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