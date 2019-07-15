Маршрутка і легковик зіткнулися на Київщині, 3 людини загинули
Джерело: поліція Київщини
На автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу, 3 людини загинули і 9 - госпіталізовано.
Деталі: Близько 5.50 годині ранку сталося зіткнення автомобіля "Ford Mondeo" з маршрутним автобусом "Львів-Київ", який рухався у попутному напрямку.
В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, шпиталізовано.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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