Маршрутка і легковик зіткнулися на Київщині, 3 людини загинули

Джерело: поліція Київщини

На автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу, 3 людини загинули і 9 - госпіталізовано.

Деталі: Близько 5.50 годині ранку сталося зіткнення автомобіля "Ford Mondeo" з маршрутним автобусом "Львів-Київ", який рухався у попутному напрямку.

В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, шпиталізовано.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.