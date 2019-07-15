Маршрутка і легковик зіткнулися на Київщині, 3 людини загинули

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Понеділок, 15 липня 2019, 10:09

Джерелополіція Київщини

На автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу, 3 людини загинули і 9 - госпіталізовано.

Деталі: Близько 5.50 годині ранку сталося зіткнення автомобіля "Ford Mondeo" з маршрутним автобусом "Львів-Київ", який рухався у попутному напрямку.

В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, шпиталізовано.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. 

 
фото поліції

Українська правда

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Теми: ДТП Київська область


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