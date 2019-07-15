Маршрутка и легковушка столкнулись на Киевщине, 3 человека погибли

Источник: полиция Киевщины

На автотрассе Киев-Чоп, вблизи с. Гуровщина, в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, 3 человека погибли и 9 - госпитализированы.

Детали: Около 5.50 часов утра произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeo" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.