Останній день для зміни місця голосування за народних депутатів

15 липня – останній день для зміни місця голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на неділю, 21 липня.

Звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування.

Отже, цей строк спливає 15 липня.

Станом на ранок цього дня скористались тимчасовою зміною місця голосування вже 233 347 виборців.

При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України – паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Військовослужбовці можуть показати посвідчення чи військовий квиток.

Заява на тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто.

Перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна за допомогою он-лайн сервісу "Кабінет виборця" або в органі ведення реєстру виборців за місцем реєстрації.

Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5967 кандидатів: 2747 – у виборчих списках партій (у виборах беруть участь 65 партій), 3220 кандидатів – в одномандатних виборчих округах.

Скасовано реєстрацію 17 "списочників" і 137 "мажоритарників".