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Последний день для смены места голосования за народных депутатов

Понедельник, 15 июля 2019, 10:39

15 июля – последний день для смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на воскресенье, 21 июля.

Обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса возможно не позднее, чем за 5 дней до дня голосования.

Посему этот срок истекает 15 июля.

По состоянию на утро этого дня воспользовались временной сменой места голосования уже 233 347 избирателей.

При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, – паспорт или временное удостоверение гражданина Украины. Военнослужащие могут показать удостоверение или военный билет.

Заявление на временное изменение места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично.

Проверить свое включение в Государственный реестр избирателей можно с помощью онлайн сервиса "Кабинет избирателя" или в органе ведения реестра избирателей по месту регистрации.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всего 5967 кандидатов: 2747 – в избирательных списках партий (в выборах участвуют 65 партий), 3220 кандидатов – в одномандатных избирательных округах.

Отменена регистрация 17 "списочников" и 137 "мажоритарщиков".

Темы: виборы
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