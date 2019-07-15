Українців попереджають про шквали і надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Понеділок, 15 липня 2019, 10:46

Джерело: Прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У понеділок, 15 липня, північні і центральні області накриють грози зі шквалами, а ще у семи регіонах очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Деталі: Вдень 15 липня у північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

У Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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