Українців попереджають про шквали і надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Деталі: Вдень 15 липня у північних та більшості центральних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с.

У понеділок, 15 липня, північні і центральні області накриють грози зі шквалами, а ще у семи регіонах очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда

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