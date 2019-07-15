Украинцев предупреждают о шквалах и чрезвычайном уровене пожарной опасности

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Понедельник, 15 июля 2019, 10:46

Источник: Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник, 15 июля, северные и центральные области накроют грозы со шквалами, а еще в семи регионах ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Детали: Днем ​​15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: погода ГСЧС


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