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Украинцев предупреждают о шквалах и чрезвычайном уровене пожарной опасности

Понедельник, 15 июля 2019, 10:46

Источник: Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник, 15 июля, северные и центральные области накроют грозы со шквалами, а еще в семи регионах ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Детали: Днем ​​15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

В Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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