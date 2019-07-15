Украинцев предупреждают о шквалах и чрезвычайном уровене пожарной опасности
Понедельник, 15 июля 2019, 10:46
Источник: Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник, 15 июля, северные и центральные области накроют грозы со шквалами, а еще в семи регионах ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Детали: Днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
В Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда