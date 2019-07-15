Поліція перейшла на посилений режим роботи

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Понеділок, 15 липня 2019, 11:35

Поліцейські нестимуть службу у посиленому режимі в період з 15 по 28 липня.

Про це 15 липня повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів.

За його словами, з неділі розпочалося завезення бюлетенів на окружні виборчі дільниці. Відтак з понеділка особовий склад Національної поліції переведено на посилений варіант несення служби. 

 

"Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу", – зазначив Фацевич.

За його словами, з початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

 

Здебільшого, зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (2587 фактів) та підкупом виборців (422). Водночас зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна. 

Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 210 фактів. Зокрема, 157 кримінальних проваджень  стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53  кримінальних  проваджень – пов’язані із проведенням виборчої кампанії. Також складено 817 адміністративних  протоколів. 

 

Найбільше протоколів – 591 – складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації. За порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях складено 117 протоколів. 

Українська правда

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Теми: вибори поліція


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