Полиция перешла на усиленный режим работы

Полицейские будут нести службу в усиленном режиме в период с 15 по 28 июля.

Об этом 15 июля сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

По его словам, с воскресенья начался завоз бюллетеней на избирательные участки. Поэтому с понедельника личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы.

"Задача Нацполиции - это сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках. Кроме того, полицейские обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничество с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативном реагировании на любые нарушения в сфере избирательного процесса", - отметил Фацевич.

По его словам, с начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией (2587 фактов) и подкупом избирателей (422). В то же время зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам. В частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 53 уголовных производств - связаны с проведением избирательной кампании. Также составлено 817 административных протоколов.

Больше всего протоколов - 591 - за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 117 протоколов.