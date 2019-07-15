Недільна злива у Києві стала рекордною
14 липня у Києві була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня.
Такі дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що в неділю випало 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було у 1962 році.
Максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року – 103 мм.
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