Воскресный ливень в Киеве стал рекордным

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Понедельник, 15 июля 2019, 11:48
Vitaly Troushin

14 июля в Киеве была зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.

Такие данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в воскресенье выпало 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Украинская правда

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