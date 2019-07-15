Воскресный ливень в Киеве стал рекордным

14 июля в Киеве была зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.

Такие данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что в воскресенье выпало 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.