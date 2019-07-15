Воскресный ливень в Киеве стал рекордным
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Понедельник, 15 июля 2019, 11:48
14 июля в Киеве была зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.
Такие данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Отмечается, что в воскресенье выпало 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.
Максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.
Украинская правда
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