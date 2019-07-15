Зсув грунту накрив пляж в Одесі. Рятувальники шукають під землею людей

На морському узбережжі поруч з пансіонатом "Борей" в Одесі стався зсув грунту зі схилу, рятувальники ведуть пошукові роботи.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що повідомленні про зсув грунту до рятувальників надійшло о 16:58 14 липня.

"О 17:04 по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вздовж узбережжя зсунувся ґрунт орієнтовно на площі 200 кв.м", - сказано в повідомленні.

фото ДСНС Одеси

За даними ДСНС, станом на 21:35 рятувальники разом з комунальними службами Одеси обстежили 70 кв. м. зсуву, загиблих та постраждалих не виявили.

фото ДСНС Одеси

Повідомляється, що вночі пошукові роботи були призупинені через можливий повторний зсув грунту зі схилу та загрозу травмування особового складу.

фото ДСНС Одеси

Для проведення пошукових робіт було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 чоловік особового складу.

У відомстві додали, що 15 липня пошукові роботи відновлені. На місці події працюють фахівці ДСНС та комунальні служби міста.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пошукові роботи, де стався зсув грунту, завершені. Нікого не знайдено.