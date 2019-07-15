Оползень накрыл пляж в Одессе. Спасатели ищут под землей людей

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Понедельник, 15 июля 2019, 12:03

На морском побережье рядом с пансионатом "Борей" в Одессе произошел оползень со склона, спасатели ведут поисковые работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о смещении почвы к спасателям поступило в 16:58 14 июля.

"В 17:04 по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 кв. м", - сказано в сообщении.

 
фото ГСЧС Одессы

По данным ГСЧС, по состоянию на 21:35 спасатели вместе с коммунальными службами Одессы обследовали 70 кв. м. сдвига, погибших и пострадавших не обнаружили.

 
фото ГСЧС Одессы

Сообщается, что ночью поисковые работы были приостановлены из-за возможного повторного оползня со склона и угрозы травмирования личного состава.

 
фото ГСЧС Одессы

Для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

В ведомстве добавили, что 15 июля поисковые работы возобновлены. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и коммунальные службы города.

Украинская правда

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Темы: Одесса ГСЧС


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