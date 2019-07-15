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У поліцейських з-під носа вкрали службове авто

Понеділок, 15 липня 2019, 12:42

У Білій Церкві у працівників патрульної поліції вкрали службове авто, поки вони відволіклись на іншого правопорушника.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Білої Церкви у Facebook

Зазначається, що подія сталася 14 липня, коли патрульні разом із працівником Білоцерківського відділу поліції прибули на відпрацювання виклику "Крадіжка" по бульвару Олександрійському. 

У поліції додали, що під час обстеження прилеглої території, правоохоронці нікого не виявили, тож повернулися до службового авто, щоб вирушити на інший виклик.

"Коли охоронці порядку повернулись до автівки та сіли до салону — підійшов невідомий чоловік, почав неадекватно та зухвало себе поводити, перешкоджав службовому авто рушити з місця, тримав водійські дверцята та фіксував усе на камеру мобільного телефону", - йдеться у повідомленні.

"Громадянин на зауваження не реагував, чинив злісну непокору вимогам правоохоронців. Поліцейські прийняли рішення затримати його та доставити до відділку поліції. Поки увага патрульних була зосереджена на порушнику, інший чоловік, який непомітно підійшов до автівки, швидко сів за кермо та поїхав у невідомому напрямку", - додали у поліції.

Повідомляється, що за 10 хвилин службовий автомобіль знайшли, без ушкоджень, жодні речі чи документи не зникли.

Наразі відомості внесені до реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Поліцейські встановили особу викрадача, він затриманий відповідно до ст. 208 КПК України та перебуває у відділку поліції.

Також проводиться службове розслідування щодо інциденту.

Українська правда

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Теми: поліціяБіла Церква
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